Milagro Sanchez Florez

En la celebración del Día del Veterano de la fuerza pública, en Valledupar se llevó a cabo un acto conmemorativo, en el que la Gobernación del Cesar entregó 38 reconocimientos a veteranos, reconociendo el sacrificio, la valentía y el honor con que hombres y mujeres defendieron el territorio.

La ceremonia se realizó en la plazoleta María Concepción Loperena.

Por su parte, la Policía Metropolitana destacó que esta fecha conmemora la entrada de las tropas patriotas a Cartagena el 10 de octubre de 1821, hecho que concretó la rendición del ejército español y permitió izar por primera vez la bandera de Colombia. Así lo establece la Ley 1979 de 2019, conocida como la Ley del Veterano.

El teniente coronel, Hernán Mauricio Torres, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, expresó su orgullo por celebrar este día en honor a todas las personas que han servido con valentía y dedicación a la patria.