En el barrio San Martín de Valledupar, fue capturado por la Policía Nacional, un sujeto que presuntamente es especializado en el hurto de motos en esta capital bajo la modalidad de atraco a mano armada y de halado cuando los vehículos han estado estacionados en algún sitio público.

De igual manera, las autoridades sostuvieron que este individuo es conocido como alias ‘Colín’, cuyo proceso de captura fue mediante una orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado, además de labores de seguimiento por parte de funcionarios de la Sijín.

Cabe indicar que una de las modalidades más usadas en Valledupar para el robo de motos es el halado. Un caso reciente ocurrió a las afueras de una clínica, donde un ciudadano había dejado el vehículo y al regresar esta ya no estaba. El robo quedó grabado en videos de cámara de seguridad y se observa como el delincuente se lleva la motocicleta.

Por ello las autoridades recomiendan dejar las motos en un lugar seguro, lo más conveniente es un parqueadero.