Aunque Luis Javier Pérez, de 26 años, se entregó a la Policía como el presunto responsable de la muerte de su esposa, Lendys Peñuela, en hechos ocurridos el pasado domingo en el barrio Pescaíto de Valledupar, al parecer cuando intentaba asesinar a una vecina con la que tenía diferencias; la Fiscalía determinó no iniciar un proceso en su contra, hasta tanto se haga una investigación exhaustiva de lo que sucedió, por lo que fue dejado en libertad.

El ente acusador explicó que este hombre no puede ser enviado a prisión mientras no se realice una investigación, por más que se haya entregado ante la justicia. 'Hay que investigar a fondo que sucedió en el lugar de los hechos, es una obligación que tiene el Estado; esta persona llegó ante la Fiscalía y dice 'acá estoy yo fui', pero eso no es así de simple… no podemos cometer un error de imputar el delito que no es, y que después termine siendo otro vinculado a la violencia de género', explicó el fiscal del caso.

Además, dijo que 'esta persona no estará detenida hasta que esta situación no se esclarezca, él dice estar dispuesto… el día que se entregó fue a dormir a su casa, y hoy (este lunes) se presentó muy temprano ante la Fiscalía, después de que esta investigación se haga se determinará o no una orden de captura'.

El fiscal también fue claro en indicar que en este tipo de hechos, esclarecer lo sucedido es primordial, 'no podemos imputar un homicidio simple u otro, porque si resulta ser un feminicidio, hay leyes internacionales que nos obligan a indagar más allá cuando se trata de una mujer'.

Cuatro mujeres asesinadas este año

En lo corrido de 2017, cuatro mujeres han sido asesinadas en Valledupar; tres de ellas con armas de fuego y una con elemento contundente. Este número de víctimas superó las registradas el año pasado, cuando para el mes de marzo la cifra era de dos.

La primera en ser asesinada este año fue Yoryanis Isabel Bernal Varela, de 43 años, el 26 de enero en inmediaciones del barrio La Primavera en el sur de Valledupar. A ella le sigue Olga Graciela Bohórquez Muñoz, de 25 años, muerta en un aparente atraco el 16 de febrero de en el barrio Don Carmelo. El 13 de marzo, fue encontrada sin vida en cercanías del aeropuerto, Clara Inés López Sarmiento, de 44 años, al parecer fue asesinada de un golpe contundente en la cabeza. Y el caso más reciente, el homicidio de Lendys Peñuela Mosquera, de 24 años.