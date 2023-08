Seguir viviendo | Los lectores escriben

Seguir aunque el páramo no tenga sol y la luz no pegue en el rostro.

Seguir aunque los cayos te atormenten y la arena te cubra las botas.

Seguir por el camino lleno de balas y escombros del ayer.

Seguir por el camino que muchos han abandonado por distraídos.

Seguir viviendo cada suspiro aunque el polvo no te deje respirar.

Continuar, aguantar y defenderte a cada paso que das.

Llenar los ánimos y soltar las molestias. Emerger del abismo la esperanza que había quedado oculta.

Levantarse y continuar el camino aunque te lleven años y llegues abuelo, pero así es la vida mi querido nieto.

Te atacarán y tratarán de alejarte, pero no podrán contigo porque tú continúas por el mismo camino por el que yo anduve.

Tratarán de llegar a ti pero no te controlarán porque ya te enseñé que no son reales. Son solo producto de tu etapa joven y con el tiempo los dominarás así como yo lo hice.

Muchacho, yo he recorrido montañas, cruzado fronteras y conquistado lo imposible, y de lo que más me enorgullezco es de tenerte a ti, mi querido nieto. Sé que tú al igual que yo conquistarás lo imposible y siempre serás feliz.

Vendrán problemas y no quiero que sufras por ellos, no te atormenten las cosas que pasan a tu alrededor. Enfócate para que no te pierdas al cruzar las neblinas, porque muchos caen en trampas al ser cegados por ella.

Ten un corazón limpio, con un amor sincero hacia todos sin importar quien sea.

No confíes en nadie, porque muy valiosa en la carga que llevas y nadie puede llevarla por ti. Porque puede que se la lleven y te hagan después pagar para tenerla de nuevo.

Sé paciente, aunque no sea fácil, porque al no serlo te vuelves amargo y grosero. Sé paciente con tu hermano y tus padres, porque ellos ya fueron muy pacientes contigo.

Nieto, ten en cuenta los consejos que te doy antes de tu partida, me duele tanto que te vayas, siempre te querré yo y oraré por ti para que te vaya bien en todo lo que hagas. Sobre todo confía en Jehová Dios, así todo será más fácil y tendrás felicidad donde quiera que estés.

Te amo nieto mío.

Anthony Tapia Ancinez