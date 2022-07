Gratuidad en la educación | Los lectores escriben

Soy egresado de la Universidad pública cuando daba los últimos manotazos para no ahogarse en el mar de la ignominia y la corrupcion .

Hoy, aún cuando nos toque reconocerlo, ha tocado fondo en su estructura ética y moral .

Esto lo digo, por que he vivido el período de decadencia de la Universidad del Atlántico y su Prasquizacion, respaldado incondicionalmente por la gobernación y los dirigentes locales .

Hoy se van a invertir 40 mil millones en Bellas Artes, de los cuales solo se gastarán el 10 por ciento, los otros son para " propósitos de beneficencia y solidaridad social "

Y eso lo sabemos todos, pero no nos atrevemos ni a insinuarlo . Y lo lamentable es que al cabo de 5 años estará el inmueble igual de destruido, porque el problema de la U no son los edificios, es el bajo sentido de pertenencia y la incursión de una clase dirigente insaciable y depredadora.

Cuando yo estudie, en un no lejano ayer, los profesores eran apóstoles del humanismo ( Manuel Carrera , Giancarlo Macky, Francisco Gonzalez Vengoechea, Cristian Ujueta , José Manuel Abello, Roberto Angulo etc) que por demás gozaban de un prestigio propio y ejercían la cátedra por vocación y porque pretendían que sus conocimientos sirvieran para la ciudad que idealizaban . Hoy , los profesores son ilustres desconocidos que han podido lograr una recomendación de algún parlamentario para ejercer la cátedra, y muchas veces, para no morirse de hambre

A estas alturas, decepcionado del bajo nivel de mi facultad de arquitectura que llegó a ser en la época de Ricardo González Ripoll (alcalde también) Fernando Restrepo ( alcalde también), Manuel de Andreis, ( hoy triunfando en Paris ), José Alejandro García, Roberto Acosta Madiedo etc etc ), quisiera también pensar que el problema es de plata pero no lo creo .

Por esto me declaro escéptico ante la gratuidad, o amigo de ella, siempre y cuando se recupere primero los principios y valores morales que deben rodear a la educación ; la actividad más cercana a la condición humana y su compromiso con ciencia y la civilización

Ignacio Consuegra