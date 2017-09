Visita papal

Cartas de los lectores

A propósito de la visita a Colombia del Santo Padre quedó demostrado que nuestro país es mayoritariamente católico, lo único era que estaban dormidos y despertamos, ojalá que sus mensajes hayan calado en los corazones de muchos personajes que tienen polarizado a este país. Para mí el papa Francisco debió visitar otras poblaciones en donde se festejaron las patronales de San Pedro Claver y la del Socorro, ya que aumentó el fervor en estas poblaciones, especialmente en San Luis de Sincé, en donde después de la misa de los peregrinos salió la procesión de la Virgen del Socorro por las principales calles de la población, ella estaba de blanco, debidamente hermosa, prístina como reina celestial, la carroza o altar estaba bellamente decorada, digna de mostrar al mundo entero. Vi muchos hombres llorar cuando la cargaban en sus hombros, no sé si sería por la gloria de Dios o por las muchas penalidades; la falta de un empleo digno, no poder ayudar a sus esposas e hijos para sacarlos adelante, por la carestía de la vida, por el alto costo de productos y servicios; solamente Dios sabe por qué lloraban (una imagen de la Virgen del Socorro hace milagros, eso solamente se ve en la fe católica, en otras religiones no).

En esta semana comienzan las corralejas, estoy seguro de que los manteros y garrocheros se encomiendan a la Virgen del Socorro para evitar que algún toro los cornee.

Ojalá la Virgen María bendiga y socorra a los san pedrenses, sinceanos y pivijayeros y a toda nuestra Patria querida.

Obdulio Antonio Julio García