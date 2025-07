Desde ya, por la prensa hablada y escrita se está invitando a los niños y a personas adultas para la celebración del día de las brujitas, un nombre y una fiesta importada ‘Halloween’.

¡¡Prepárate para el Halloween!!, los almacenes de cadena en general están presentando en sus vitrinas gran proliferación de disfraces, caretas y pelucas alusivas a una vieja, con pelo largo, gorro de pico y con una prolongada nariz, que termina con una enorme verruga en su punta, esa es la figura de la ‘bruja’, a la que le dedican una fiesta que nos dejamos imponer y que hoy se celebra involucrando en ella a los inocentes niños… con ello fue desplazada una costumbre de todos los niños de antaño, y que era tradicional en todos los pueblos de la región Caribe… se unían y celebraban el Día de los angelitos, salían bien temprano de sus casas y se reunían en la plaza del pueblo, allí se conseguían unas ramas de los árboles del marco de la plaza, luego salían a deambular su alegría por las calle y casas del pueblo, al llegar a las casas entonaban canciones con gran algarabía… sonando las ramas en los pretiles de las casas… “ángeles somos, del cielo venimos pidiendo limosna pa’ nosotros mismos”.

Si las personas se reían, les cantaban “no te rías, no te rías, que la mochila está vacía”… si en una casa les daban en abundancia, les cantaban…

“Esta casa es de rosas donde viven las hermosas”, lo contrario, cuando no les daban nada le cantaban... “esta casa es de agujas, donde viven todas las brujas”… y muchas más que se me escapan… así seguían por todo el pueblo, de casa en casa, hasta el mediodía, regresaban contentos y felices, nuevamente a la plaza, allí repartían el producto de la celebración del ‘Día de los angelitos’, en muchas oportunidades no repartían lo conseguido y lo llevaban a alguna casa para que les hicieran un sancocho. Esta tradición duró muchos años en los pueblos costeños; más tarde se trasladó a ciudades como Cartagena y Barranquilla, en donde eran los niños ‘palenqueros’ los que continuaron esta bella costumbre de las regiones sabaneras y costeñas. ¡Qué bellos recuerdos aquellos!

Solo que en estas fiestas se debe tener mucho cuidado con los niños, acompañarlos, y que el Ángel de la Guarda los cuide de la maldad de las brujas, aprovechándose de su inocencia.

Luis Arturo Del Risco Isla

luchodelrisco@hotmail.com