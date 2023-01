Un nuevo año | Los lectores escriben

Cada vez que se recibe un nuevo año, se repiten los mismos deseos con la misma ilusión de hace un año y así no se cumplan ninguna de las expectativas, no es eso lo que importa, porque la última carta, que es la esperanza, aún no se ha perdido, será siempre renovada junto con los sueños que tampoco se dan por vencidos.

Después de abandonar un año más, que nos deja inexorables marcas del paso del tiempo, llega enero, el mes que nos vuelve a la tranquilidad, a la mesura y a la prudencia, que nos permite pensar los días de un nuevo año, para comenzar a sembrar nuevamente el camino ya despejado de cargadas fantasías, para cosechar mejor el tiempo y utilizar los recursos de manera más productiva.

Con la llegada de un nuevo año, el primer regalo que recibimos es un nuevo calendario, pero llega también una nueva esperanza, un nuevo despertar y lo más importante, una nueva oportunidad, que se debe saber aprovechar para que no se convierta, al final, en otro año mal usado, tal vez con los mismos errores y los mismos resabios, que no nos permitió avanzar ni tomar el camino correcto que nos había de conducir a objetivos más afortunados, para sentirnos verdaderamente realizados y hacer lo que nuestra conciencia, desde un comienzo, nos había dictado.

Porque empezar un nuevo año es replantearse una vida nueva, y como dice la canción “más alegre los días serán, con salud y prosperidad”, donde no tengan cabida las falsas expectativas ni los sentimientos de frustración por desear más de lo posible, lejos de toda visión moral y apartada de una verdadera cordura espiritual.

Pero lo más importante es que, pasados los 365 días del nuevo año de 2023, celebremos, al final, con una nueva realidad de paz, armonía y bienestar para todos.

Roque Filomena