Sobre el Carnaval | Los lectores escriben

Recorrí este año varios escenarios de carnaval, sobre todo desfiles públicos. Constaté que después del caos sufrido el año anterior, los operadores se “pusieron las pilas” y actores y espectadores del carnaval pudimos disfrutar de una fiesta y sobre todo de unos desfiles, mucho más organizados. Hablo de “operadores” en plural porque los aplausos no solo deben ser para la Fundación Carnaval, sino también para la Asociación de Grupos Folclóricos del Atlántico por el desfile de la 44 y para otros tantos organizadores cuyos desfiles no tuve tiempo de visitar.

Afortunadamente están las redes sociales que sirven para tener imágenes en tiempo real de lo que pasó en esos escenarios que no visité. Una de esas imágenes no fue nada agradable para mí, decidí no reenviarla más porque si se trata de hacerla viral para que sus protagonistas se sientan satisfechos por eso, me declaro en resistencia personal y de mi teléfono, no sale más. Se trataba de un video del desfile de la 17, donde se logra ver en la calle retozando un par de seres humanos semi desnudos haciendo un performance sexo-erótico donde los genitales y muslos están manchados de sangre. La imagen no es desconocida para mí, así que mi planteo no es por moralismo, porque he visto ese tipo de performance en sitios nocturnos para adultos. Lo que no me gusta del video es que sale un niño mirando y eso me parece que va en contravía del laboratorio de paz y convivencia que nos ufanamos que es nuestro carnaval. Es que en un laboratorio social todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero respetando los derechos de los que no tienen la edad para hacer valer sus derechos. En otras palabras: No estoy de acuerdo que en el Carnaval de Barranquilla, por encima de los derechos de los niños, estén los derechos de libre expresión, de inclusión o de diversidad sexual.

Ese performance puede ser presentado en otros espacios, carnavaleros si se quiere, donde los niños no estén con sus ojos desorbitados interpretando la violencia de un performance sado masoquista que ellos no alcanzan a entender, dejemos que ellos tengan la libertad de escoger sus aproximaciones al sexo como ellos quieran.

La pregunta es ¿Qué busca el colectivo con un performance como éste?....es una pregunta que lanzo… de pronto tienen una justificación académica para la puesta en escena, lo cual es interesante teniendo en cuenta los foros y debates que están promoviendo. Pero si no lo tienen claro y es solo un experimento para ver que reacción causan en la 17 que es un entorno que sólo desde hace unos años están “colonizando”, los invito a que por encima de ese afán académico y reaccionario, piensen en los niños porque no es chévere ni sano que les quede en sus cabecitas esa imagen.

DEYANA ACOSTA MADIEDO