Sentido de pertenencia | Los lectores escriben

El materialismo es un bloque solido contra toda filosofía; Y de este híper yo, yo y yo, de todas las emociones humanas. Para la claridad de mi argumento -Sobre el porqué el amor* a los hijos-, es casi que obligatorio que cualquier análisis psicológico debe ser objetivo solo desde un punto de vista de causa y no de contexto; Es como decir que para estudiar cada grano de arena del desierto, debemos buscar en la subjetividad de un fósil la posibilidad de convertirse en polvo; Y no por qué se convierte, sino la causa, la causa fue la muerte, el contexto es ignorante.

El amor de un padre a su hijo, tiene 3 figuras paternas, la sanguínea, la posición de mayor/ y la sensación de responsabilidad; Estas parten de la opinión del padre con respecto a la del niño, la forma que ve su propia subjetividad, para sacar conclusiones acerca de la subjetividad del niño. No me propongo en este breve escrito profundizar en la causa, sino en demostrar que el amor de un padre no es más que el sentido de pertenencia y la sensación de responsabilidad -Cuando el menor se vuelve un adulto, la única figura paterna que queda es la sanguínea-.

En tres sentidos básicos podemos sacar muchas deducciones acerca de las actitudes humanas, sentido de pertenencia, sentido de lo ajeno, y sensación de derecho. *Quizá “amor” tenga en realidad raíces egipcias y hebreas, el dios sol, e interpretaciones hebreas, plantearlo como el foco de la existencia, es aberrante y detestable, los seres humanos no somos más que simios lampiños, erguidos, y de amplia capacidad intelectual, ¡Pero, ea! Divinizamos todos nuestros asuntos ¿Amor? ¡Déjate de ñoñerías; sentido de pertenencia, y punto!

Incluso el amor de Dios se basa en el sentido de pertenencia… Un hombre en potencia, indiscutiblemente ha de tener un voto de castidad basado en la comprensión de la repugnancia humana y de su devoción y ávido interés por acaparar todo el conocimiento que le sea posible, como un instrumento registrador que ayuna, y tiene un hábito ascético por hacer lecturas prolongadas hasta que el cuerpo no pueda continuar; Solo así podríamos estar persiguiendo el sentido de ser humano, la posibilidad de adquirir conocimientos. ¡Ese momento en que todos el zumbido del universo se detienen… se hacen uno solo, y de pronto, de todo lo que cursa por la basta existencia, hay una ocasión que es un instante; Alguien pudo mirar contra la corriente, en ese glorioso momento, un ser vivo se reveló contra el universo mismo, y el universo se detiene solo para observarlo por un breve instante, impresionado.

Osneider Acuña