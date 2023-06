Secreto profesional, ética médica y el deporte | Los lectores escriben

En los medios de comunicación circula un episodio en donde muestra a un médico del deporte, divulgando públicamente la identidad y los hallazgos del examen físico realizado a un destacado futbolista, no contando con su consentimiento ni el de los directivos de la empresa deportiva.

Se trata de asuntos relacionados con "la afectación al secreto profesional", el “no mantener en absoluta confidencialidad la información que el facultativo obtenga del paciente”; contemplado -como afirma el doctor Álvaro Toro-, desde Hipócrates y que la Ética Médica siempre ha considerado sagrado; consagrada en Colombia, en la Ley 23/81.

Motiva esta reflexión, ya que son muchos los episodios en los que se viola "el Secreto Profesional", situación que se viene presentando con alguna frecuencia en medios deportivos, en donde dado la expectativa que genera la adquisición de un nuevo miembro en cualquier disciplina deportiva, más evidente en el futbol, que el resultado del examen médico “preingreso”, o en el rutinario, cuando el deportista presenta cualquier aspecto patológico que impide su ingreso, o continuar en la actividad deportiva que, algunos médicos del deporte divulgan estos resultados.

Aunque hay que resaltar que, pueda que las comunicaciones de los médicos deportivos, no sean mal-intencionadas, no sean de “mala fe”, pero la forma abierta a la vista pública, de cómo un facultativo presenta el asunto, sin guardar ningún recato o prudencia, aun contando con el consentimiento del deportista, no es la mejor manera ética de hacerlo ya que cae es una flagrante violación de esta. Aunque, no siempre cualquier comportamiento fuera del recato o prudencia sea negativa, pero hay que tener presente que repercute en el ámbito familiar, grupo de amigos, compañeros en el trabajo o en la empresa.

De ahí la acción de la Ética Médica, de quitar de la vista o del conocimiento público, todo lo que se estima que no debe ser expuesto y aquellas actitudes que se consideran inadecuadas frente al paciente.

Agustín Guerrero Salcedo