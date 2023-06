Se perideron las costumbres | Los lectores escriben

Antes de que me digan, si soy cienaguera de nacimiento y barranquillera de corazón, adoro mi pueblo, mis raíces, igualmente quiero y aprecio a Barranquilla.

Cuando mi familia se trasladó a Barranquilla, hace muchos años, el problema que tenía la ciudad, era el agua, había que tener tanques elevados y recoger agua en la madrugada. Los teléfonos no tenían tono y uno esperaba hasta diez minutos para conseguir el tono. Buena eran unos problemas incomodos pero solucionable.

Hoy somos una gran ciudad, llena de centros comerciales, grandes edificios, grandes obras como el malecón y mucha más, la ciudad creció, llegaron muchas personas buenas, malas, regulares, tenemos la invasión de venezolanos, carros costoso por todas partes, apartamentos de unos metrajes escandalosos, el comercio es maravilloso, se consigue de todo en Barranquilla, tenemos una temporada de diciembre a marzo con un clima envidiable, el resto del año no, tenemos un ambiente muy alegre, un carnaval maravilloso, etc. etc.-

Llego el pero, que perdimos, la tranquilidad de ir a un parque, de sentarnos en un mecedor en la terraza de la calle, la libertad de movernos sin miedo, sin temor a que nos atraquen, si nos va bien, porque ahora matar es un hobby, se han perdido las reuniones familiares en las casas o apartamento, que eran una delicia, todo se ha reducido a ir a encontrarnos en el sitio de moda.

Entiendo que el mundo gira y cambia, pero no acepto que dejemos de lado todas esas cosas buenas que teníamos.

Sé que la mayoría no opina lo mismo, pero sería tan rico volver a las reuniones en casa de la familia o de amigos.

Magda Correa De Andreis