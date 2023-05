Racismo | Los lectores escriben

Rabia, dolor, molestia me causa el racismo que se ha desatado en nuestro país del sagrado corazón.

La raza negra es pura, limpia, son seres humanos igual que todos, sufren, son alegres, tienen familia. No entiendo como despectivamente nos referimos al negro o negra esa. El racismo es mundial, pero muchos países han mejorado esa actitud y aceptan las otras razas.

Aquí en Colombia nosotros no tenemos raza, somos una mezcla de todo, que ha dado lo que llamamos latinos. Y cada día vamos “de patras”, el odio hacia los negros crece como una plaga. Es horrible y desagradable escuchar a muchos amigos y conocidos referirse “a esos negros”.

Igual discriminan al indígena, pero en menos proporción, yo les pregunto a todos de donde les salió eso de creerse arios, olvidan como esos arios trataron a los judíos, será que perdieron la memoria.

Con que derecho tratamos la raza negra como si fueran una porquería, como es posible que olvidemos nuestro origen. Tengo muy buenos amigos negros y he perdido a muchos que se creen arios por esta razón.

No acepto ni permito que delante de mi ofendan un negro o un indígena, me iré quedando sin muchos amigos y sin grupos de WhatsApp, pero me duele ese trato.

Es hora de recapacitar, de aceptar, sino los quieren no los traten, pero no los ofendan.

Llego la hora de respetarnos.

Magda Correa de Andreis