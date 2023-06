¿Qué harías tú para tener más parques en Barranquilla? | Lectores escriben

Es una excelente pregunta. Porque yo pienso que la fundación “El Ñero mas Ñero” que ha entrado en una etapa de reconstrucción, me llama la atención porque pienso que el parque de tu barrio no es tuyo, es de la comunidad, es de todo aquel que llegue ahí. El parque de tu barrio siémbrale una rosa, un lirio. Andrés me dice “Al parque de tu barrio siémbrale un mango”, algo que los abuelos hacian porque necesita mucho tiempo para crecer como debe, pero una siempre viva o un matarratón se pega enseguida.

Barranquilla necesita parques y los parques necesitan zonas verdes y senderos por donde pasear las mascotas y cuando las llevemos, procuremos llevar una bolsa para recoger lo que produce tu mascota y no dejarlo en el suelo.

En un parque debemos de sembrar de todo, mantenerlo limpio y disfrutarlo, no para hacer negocios. El parque no es solo tuyo, es de y para la comunidad.

Jaime Rafael Jiménez Vides

Fundación “El Ñero mas Ñero”