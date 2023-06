Populismo en discurso presidencial | Los lectores escriben

Las marchas del 7 de junio en Colombia, a favor del presidente Gustavo Petro y sus reformas transcurrieron en orden con algunos lunares en diferentes regiones.

Reiteró el racismo en contra de la vicepresidenta Francia Márquez por algunos medios de comunicación. Esto es falso. Populismo cuando no hay argumento. Habrá personas que discriminan pero la mayoría de colombianos aterrizados y coherentes no comulgan con este discurso manido.

Por favor: no más con minucias innecesarias. Márquez como cualquier funcionaria del Gobierno será juzgada por su labor pero no por ser negra en un país multiécnico. El presidente ha destituido a sus ministros ineptos por falta de resultados no por venir de arriba o de abajo.

Helena Manrique Romero