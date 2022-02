Política y respeto | LOS LECTORES ESCRIBEN

Nadie está obligado en Colombia ni en ningún país de régimen Democrático a seguir las tendencias y credos de Nadie; no solamente estamos en nuestro pleno Derecho de ejercer nuestro pensamiento político sino que además podemos ejercerlo a nuestro pleno criterio, podemos cambiar nuestro pensamiento y nuestro proceder, podemos ser Liberales y actuar como Conservadores y viceversa y no va a pasar absolutamente nada, estaremos actuando mal POLÍTICAMENTE, con poca formalidad, pero no delinquiendo, es de las características de la Democracia. Lo que si no podemos hacer, o por lo menos no debemos seguir haciendo la ciudadanía es una política baja, una política sin calidad, una política de chismes, mentiras, falsedades y calumnias, una política de lavanderas, con el perdón de las afectadas, donde se inventa olímpicamente cualquier barbaridad al candidato, para cualquier Organismo Institucional que fuere, principalmente para Congreso y Presidencia de la República; además de perjudicar al Candidato, su grupo o tendencia, toda esta conducta indecente y semi delincuencial a quien más perjudica es a nosotros mismos, a nuestra sociedad como tal; estamos tan acostumbrados que ya lo vemos como normal, aceptamos cuando cualquiera dice de cualquiera, la cantidad de barbaridades que se le ocurra, desde deshonestos e incapaces hasta delincuentes y degenerados; por Dios esto que es, que bajeza, que irrespeto tan grande, que falta de integridad, que falta de todo, no aceptemos de nadie y contra nadie esta horrible y espantosa actitud; todo porque no está TODAVÍA debidamente penalizada esta PRÁCTICA de pésimo gusto, como debería ser, pero hagámoslo nosotros mismos, no aceptemos mentiras, injurias ni calumnias contra ningún Candidato por adverso que sea a nuestras afinidades, CONTRIBUYAMOS a darle nivel al debate en lo que a nosotros como ciudadanos nos corresponde, démosle el debido respeto que se merece, por nuestro sistema político, por los Candidatos y sus familias, por respeto a nuestra Democracia, y principalmente por respeto a NOSOTROS MISMOS.

Héctor Asaf Quintero