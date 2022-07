Palabras de mi amigo Maquiavelo | Los lectores escriben

Por allá en marzo de 1917, Joseph Stalin, Lenin y otras personas más, quisieron poner en práctica lo que tanto habían estudiado y practicado, gracias a eso incluyendo otros acontecimientos, inició lo que se conoció más tarde como la revolución soviética, hecho que se dio en la antigua unión soviética. Eso nos lleva a concluir que en nuestro medio algo está pasando.

Después del tiempo, después del éxito en la maratón del señor Petro, están sucediendo hechos que, si los traigo a mención, no es para meterles miedo ni mucho menos temor a nadie, porque hay que decirlo, y es que después de la victoria de Petro hay un sector minoritario que se ha dedicado a infundir una especie de miedo con palabras como “el país se va a corromper”, “que el país está apunto de perderse”, “que la economía se dañara”, entre otras cosas. Sin embargo hay una serie de hechos que confirman todo lo contrario, pero el país no es que vaya a convertirse exitosamente en el lecho histórico de América como lo es los Estados Unidos, claro que no, pero sí pueden mejorar nuestra forma de vida actual.

La aparición de Jorge Leyva sirvió para medir que el pensamiento de Petro era buscar la unidad racional. La confirmación de Jose Antonio Ocampo sirvió para señalar que algo raro podría pasar. Ustedes creen que cuando Santos que dicta ahora conferencias sobre lo que ha sido la guerra y lo que ha significado para el país haber logrado el pacto de paz que está siendo seguido como modelo en otros países y que varios de ellos como por ejemplo figuras importantes del partido conservador, figuras importantes de la literatura y de la historia, están diciendo que algo bueno está sucediendo en Colombia.

La idea es no meterle más leña al fuego, porque lo que pretendemos nosotros es que haya un punto de referencia para poder lograr la paz definitiva en todos los aspectos, y con eso viene el progreso de nosotros como país, esto nos trae bienestar.

Estas son reflexiones que nos ha dado a conocer nuestro viejo amigo, asesor y que con frecuencia dice “Oiga barón”, Maquiavelo.

Lo dejo ahí de ese tamaño con la esperanza de que alguien considere que no estamos perdidos, que vamos camino a un país mejor.

Fundación el Ñero más Ñero.

Jaime Rafael Jiménez Vides.