No a la guerra, sí a la paz | Los lectores escriben

Siempre he sido defensora de la Paz, para nuestro país, nuestra región y el mundo. Por ello me entusiasmé tanto con los Diálogos de paz en Colombia y escribí mucho al respeto. Y aunque la firma de los Acuerdos fue un triunfo de la democracia que muchos aplaudimos, hoy, sin embargo, la guerra sigue manifestándose en muchas regiones, por los grupos alzados en armas que no quisieron vincularse a los acuerdos, por otros grupos armados, por el narcotráfico que es la mayor desgracia para nuestro país. Hemos lamentado siempre la muerte de tantos líderes sociales, como de excombatientes que se unieron al Tratado de paz, y pedimos siempre a nuestros dirigentes buscar la manera de darle fin a estos asesinatos.

Queremos y luchamos por la paz para Colombia, pero anhelamos también la paz para el mundo. Hoy guerras como la que el señor Putin le declaró a Ucrania no afectan sólo a ese país sino al mundo entero y lo grave de esto es que podría desencadenar en una tercera guerra mundial o nuclear. Es realmente angustiante ver la cantidad de dinero que los países, incluyendo el nuestro, gastan en armas. Muchísimo más de lo que debían y podrían invertir en educación, salud, en investigación científica y en desarrollo del campo. Y lo grave de las armas es que siempre habrá la tentación de usarlas.

Me impresiona cómo algunas personas que se dicen de izquierda, y como tales deberían ser amigas de la democracia, se declaren defensores de Putin, un dictador que ha demostrado ser capaz de “cualquier cosa” con tal de llevar adelante sus planes expansionistas.

Blanca Inés Prada Márquez