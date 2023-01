Motor encendido y monóxido de carbono | Los lectores escriben

La prensa en Valledupar da cuenta del hallazgo de un cadáver correspondiente al cuerpo de una beba de 7 meses en el interior de un vehículo estacionado en el garaje de una habitación de un motel, con el motor encendido, en el escenario también fue hallado en una pieza contigua, una pareja en estado inconsciente. Se está en espera del informe de los resultados de la investigación, la prensa comenta que se ha descartado una muerte violenta y la línea de investigación policial se centra en una posible intoxicación por monóxido de carbono “CO”.

Si la investigación confirmara que la babe ha fallecida por esta circunstancia, no es la primera vez que esto sucede; pues, a través del tiempo hemos visto un buen número de muertes en similares circunstancias y es por la costumbre de parejas que, en busca de intimidad, se van con el coche a los moteles o a sitios remotos, estacionan el vehículo, quedándose en el interior, encienden el motor para poner la calefacción o el aire acondicionado. Cuando el auto está detenido y con el motor encendido, se emite monóxido de carbono, y más cuando hay una falla mecánica con una fuga del escape no detectada, las concentraciones se elevan y los gases se acumulan en el interior del automóvil, y si la o las personas permanecen mucho tiempo con los vidrios cerrados, pueden asfixiarse y llegar a producirse una 'muerte silenciosa', como se sospecha que pudo ocurrir.

Es una intoxicación “oculta”, por un tóxico “silencioso”, ya que no emite una señal de alarma a la víctima, ya que el CO es un gas imperceptible por los sentidos, no tiene color (no se ve), sin olor (no huele) y no provoca síntomas irritativos como tos, ardor en los ojos, (no es irritante), además se produce o genera cuando hay combustión independientemente de la formación de humo, por lo que puede inhalarse durante horas sin ser percibido. Al inhalarse se combina con la hemoglobina, a la cual es 200 veces más afín que el oxígeno, entonces el cerebro se va quedando sin oxígeno, el resultado es la pérdida progresiva de conciencia, coma y muerte por hipoxia. Entre los elementos más orientadores de diagnóstico de intoxicación por CO se encuentran: episodio que afecta simultáneamente a dos o más personas que comparten un mismo espacio interior; la existencia de una fuente generadora de CO y se confirma con la analítica oportuna.

La recurrencia de estos casos, da a entender que muchas personas no son conscientes del peligro que atañe permanecer durante mucho tiempo en el interior de un vehículo con el motor encendido, por lo que aprovechamos este doloroso acontecimiento para concientizarlos, que si se da por circunstancia de la privacidad, o es por un trancón o por inclemencias meteorológicas adversas (lluvias, arroyos”) es recomendable “bajar la ventanilla, por lo menos a media altura, para airear el interior del coche"; nunca deje el motor encendido dentro del garaje, aún si la puerta está abierta; revise regularmente el sistema de escape, que no tenga fisuras; evite estar mucho tiempo en parqueaderos o sótanos con poca ventilación con el motor del carro encendido.

Agustín Guerrero Salcedo