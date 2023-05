Menor se asfixia con semilla | Los Lectores escriben

La prensa da cuenta de un lamen­table suceso, la muerte por asfixia de un menor de año y medio al as­pirar una semilla de mamón que ocurrió en el corregimiento de Le­ña, jurisdicción del municipio de Candelaria.

Los cuerpos extraños (CE) en vías respiratorias es una situación clínica que se da con relativa fre­cuencia, la mayoría de las esta­dísticas lo sitúa en el cuarto lugar de los accidentes infantiles, y es potencialmente grave y mortal, constituyendo la causa principal de muerte accidental en menores de un año. Pueden presentarse a cualquier edad, pero son más fre­cuentes y el riesgo se mantiene hasta los tres años, edades en don­de la inmadurez propia del proce­so de deglución, la falta de todas las piezas dentarias que impide una masticación completa de ciertos alimentos, asociado a la aún no apropiada coordinación del siste­ma neuromuscular que intervie­ne en el proceso de la deglución y protección de la vía aérea, existe una inmadurez de los reflejos de­fensivos como la tos, estornudo y la curiosidad por llevarse distintos objetos a la boca. A partir de los 6 meses se llevan objetos a la boca, entre los 8 y 10 meses son capaces de hacer pinza entre el índice y el pulgar, y tomar los objetos por sus propios medios, y luego del año de edad la capacidad de deambula­ción, acompañados del descuido, la falta de supervisión de padres, etc., los transforman en el grupo de mayor riesgo.

En nuestro medio desconozco si contamos con estadísticas claras en cuanto a la incidencia; sin em­bargo, nuestra impresión es que han ido en disminución especial­mente por la educación en donde se informan a los padres de los ries­gos de manipular objetos peque­ños en menores de tres años, si­multáneamente los juguetes están rotulados con la edad adecuada para manipularlos y los medios de comunicación también han juga­do un papel fundamental. Todo lo anterior asociado con el uso de las técnicas de broncoscopía en ni­ños, su mortalidad ha disminuido de manera importante.

Debemos insistir en las medidas preventivas: alejar los potencia­les CE del alcance de los niños, no dejarlos comer cuando están haciendo alguna actividad física como correr, no obligarlos a comer introduciéndole comida en la bo­ca, no deberían quedarse solos en casa, no está demás que la pobla­ción general aprenda la realización de la maniobra de Heimlich de uti­lidad para evitar atragantamientos y bien expuesta en internet.

Sospechar una aspiración de CE en un cuadro de inicio repentino de tos o disnea (dificultad para res­pirar o cianosis (color azul violáceo) en un niño previamente sano. La resolución debe ser rápida y opor­tuna, en caso de no contar con los medios para resolverlos, deben ser derivados lo antes posible hacia centros donde exista tanto un equi­po médico con experiencia asocia­do a un instrumental adecuado.

Agustín Guerrero Salcedo