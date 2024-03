Medicamentos de vigencia vencida | Los lectores escriben

La prensa ha dado cuenta de un informe elaborado por el Instituto Nacional de Salud con fecha de corte de 2022, en donde se registró un buen % de casos de intoxicaciones por medicamentos, y en muchos tuvo incidencia el manejo inadecuado de medicamentos vencidos, lo cual hace concluir que el riesgo de intoxicaciones por esta causa es relativamente alto, dado que, muchos son objeto de manipulación por parte de grupos ilegales que los falsifican, alteran y comercializan de forma clandestina, problema que la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima y asegura que en países en vías de desarrollo la situación puede llegar a abarcar el 70% de los fármacos que circulan en el mercado.

La fecha de vencimiento es diferente para cada medicamento y varían de 2 a 5 años, la mayoría tiene un período de 2 a 3 años, y aunque existen pruebas que demuestran que algunos medicamentos pueden permanecer intactos en su composición después de los cinco años, una vez pasado su fecha de caducidad los farmacólogos recomiendan desecharlos adecuadamente.

Una fecha de caducidad “representa una promesa de que el medicamento es bueno por lo menos durante ese tiempo, si se almacena adecuadamente y la conservación de estos haya sido óptima”.

No es recomendable consumir los medicamentos después de la fecha de expiración, pues con el tiempo por cambios en la composición química pueden haber perdido sus propiedades y no hay garantía de que sea seguro y eficaz, por el contrario, pueden ser menos efectivos y representan un riesgo para la salud y el medio ambiente, cuando no son dispuestos de manera adecuada. En consecuencia, estos no pueden ser depositados en las bolsas blancas, negras o verdes ni entregados directamente a los prestadores del servicio de aseo, sino que tienen que ser separados en un recipiente diferente y llevados a los sitios de recolección de este tipo de residuos, para lo cual, las autoridades sanitarias han creado el programa de puntos azules, ubicados en las principales droguerías, IPS, grandes superficies y almacenes de cadena, con el fin de depositar y disponer de forma segura los residuos de medicamentos vencidos, evitando la contaminación ambiental, la falsificación, la adulteración. Estas corporaciones se encargan de entregar posteriormente dichos elementos a gestores autorizados para que realicen la correcta disposición final. Muchos pacientes consultan después de darse cuenta de que han tomado medicamentos vencidos, preocupados por lo que sucedería, por ello, para evitar el riesgo de la intoxicación, se hace indispensable identificar la fecha de vencimiento si ya ha caducado, siguiendo las recomendaciones de la OMS, no se debe usar.

Agustín Guerrero Salcedo