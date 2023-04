Más homenajes a GABO

Todos los medios de comunicación del mundo destacaron recientemente y una vez más los méritos para que Gabriel García Márquez y su Macondo sea el autor más conocido, investigado y traducido de la lengua española a otras lenguas en lo que va del siglo XXI; la distinción para el escritor colombiano estuvo a cargo del Mapa Mundial de la Traducción, la nueva herramienta del prestigioso Instituto Cervantes.

La mejor manera de hacerle un merecido homenaje a Gabriel García Márquez es aumentando nuestros hábitos de lectura; los que ya nos deleitamos con sus magistrales obras, volver a leerlas y los que no lo han hecho, adquirirlas.

Indiscutiblemente la distinción por parte del Instituto Cervantes es una nueva demostración de la fuerza narrativa del autor de El coronel no tiene quien le escriba, Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del cólera; además, representa un recordatorio de la pasión que aquella voz y aquel mundo irrepetible continúan produciendo entre los lectores del planeta GABO es el más universal de los colombianos, como bien lo destacaron medios de comunicación nacionales y de todo el mundo. Hasta el presente tiempo es el único colombiano que nos ha dejado un Premio Nobel de Literatura y con sus obras vivirá eternamente; él nos demostró, en sus magistrales obras, pero más en Cien años de soledad y en El coronel no tiene quien le escriba, que Colombia es un país “macondiano”, donde a diario ocurren situaciones de lo insólito que bien pueden ser clasificadas como casos para “ripley” o para la famosa sección periodística “Aunque usted no lo crea”.

Sus capacidades creativas se ven claramente en todas las frases de sus obras y su comportamiento personal cuando vivió entre nosotros; en términos muy generales fue muy sencillo y bromista o, como dicen en la Costa Caribe, un insigne “mamador de gallo”; siempre se identificó en la política con movimientos socialistas de Colombia y del mundo; por haber nacido en Aracataca, Gabo sacó a esta población del anonimato y la puso ante el mundo como la más conocida de Colombia y personalmente nunca olvidaré su emotivo saludo y el breve diálogo que tuve con él, en compañía del diseñador gráfico Gabriel Mejía, en el hotel Tequendama de Bogotá, hecho que ocurrió en el año 1991.

Como bien lo aseveró el filósofo francés Michel Foucault, “todo libro es una caja de herramientas”... Y la obra literaria de Gabriel García Márquez siempre tuvo como propósito principal el de hacer conocer la problemática social de los pueblos...

Jorge Giraldo Acevedo,

jgiraldoacevedo@yahoo.es