Lo que perdimos | Los lectores escriben

Como extraño la Barranquilla, de antes, a pesar de todo lo que le faltaba, cuando yo llegué a vivir a Barranquilla, aclaro soy cienaguera, adoro mi pueblo pero igual quiero a Barranquilla y es mi casa. Recuerdo que no había agua, todos teníamos tanques aéreos para poder abastecernos, no había líneas telefónicas, y si la teníamos para que diera tono, había que esperar como diez minutos, era el horror.

Así como faltaba tanto, teníamos demasiadas cosas buenas, nos podíamos sentar en las noches en la puertas de la casas a conversar y coger fresco, los domingos un programas era salir a pasear en carro, con mis amigas salíamos a pasear en bicicleta y si nos daba sed, paramos en cualquier casa y nos ofrecían agua, no teníamos miedo de salir, no nos atracaba.

Recuerdo que yo compré una moto Alp150, a la cual le decían María Palito, yo iba a trabajar al centro y nunca me atracaron, me cedían el paso, los buses paraban para que pasara, muchas personas me pedían chance y María Palito llevaba a todo el mundo, era una delicia. Recuerdo un día que me cogió un aguacero al medio día y una familia que no me conocía, ni yo a ellos, me acogieron en su casa, me guardaron la moto y encima me invitaron a almorzar.

Claro que mi mamá sufría mucho con esa moto, al igual que mi esposo.

Cuando llegaba a la universidad en la noche algún compañero me tenía guardado un puesto en el parqueadero, era otro mundo, otra vida, yo misma me pregunto hoy como hacia eso.

Ahora tenemos muchas cosas buenas, pero perdimos lo mas importante la tranquilidad de caminar por la calle sin miedo, de salir sin ir pensando que el que viene atrás no va a robar el celular, salir en carro es una locura, llega uno a su casa agotado de tanto evadir locos en las vìas, del ruido tan espantoso, de la pitadera, del humo que sueltan los buses.

Si hemos progresado, somos una ciudad, pero cuanto perdimos.

Magda Correa De Andreis

