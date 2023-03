Las mujeres no solo facturan, son dadoras de vida | Los lectores escriben

Las mujeres no solo facturamos somos dadoras de vida, somos el corazón del hogar así como la madre tierra nos acoge a todos, nos da vida, nos cobija con su amor inmensurable, así las mujeres amamos hasta llegar al sacrificio por su hogar, por sus hijos, por su familia, porque tenemos la capacidad de volvernos ángeles, hadas, ninfas y hasta leonas para proteger a los que amamos.

Creo en la mujer como agente de cambio para una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Valoren nuestra pasión por lo que hacemos, creatividad, energía frente a los desafíos que tenemos que enfrentar, por eso somos el corazón de nuestro hogar, trabajo y sociedad.

En el Día Internacional de la Mujer queremos celebrar con valentía y reconozcan que somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos.

Tener igualdad de condiciones para luchar por aquello que es intrínseco al ser, lo cual abarca derechos y la dignidad; sin embargo, las mujeres no solo no se cansaron, sino que demostraron que aquella supuesta debilidad que venían demostrando en tareas supuestamente livianas acarreadas por su sexo femenino, son en realidad un sinnúmero de cualidades muy poco valoradas pero que solo un ser humano lleno de fortaleza, inteligencia, puede desarrollar. En tal caso, quienes se desenvuelven en un proceso de discriminación y desigualdad pueden conseguir los recursos necesarios para apelar por la justicia, es por eso que el fenómeno del feminismo genera tanta zozobra, el miedo que infunde está constituido por el destrozo a una marca que fue personalizada por los años titulada como machismo.

El machismo no es mas que la exaltación de un ego y orgullo fundamentado en la denigración de la mujer a través de prácticas no solo desiguales sino invasivas.

Hombres, varones de Dios, no machos, la rivalidad entre los seres es ignorancia. Ustedes también son maravillosos e importantes, aprendan de la mujer a sublimizar el amor y a ser felices. No cambien su hogar por lujuria, se necesitan hombres de verdad, no machos.

Ninfa Magaldi