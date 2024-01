La tecnología | Los lectores escriben

La tecnología, en la cual detecto lo que llamamos inteligencia artificial, es realmente admirable. Podemos admirarla no solo en el computador que usamos, que se adelanta a nuestras preguntas, corrige nuestros errores, conserva nuestros recuerdos, realiza nuestras cuentas, sino en muchas otras circunstancias como por ejemplo cuando las puertas se abren y las luces se prenden al ver que llegamos; también cuando queremos sacar dinero de los cajeros automáticos, a quienes les hemos llegado a tener tal confianza, que ni les contamos el dinero que nos entregan.

Admiro la tecnología que encuentro en las grandes ciudades, construidas gracias al progreso de inventos como el de la maquinaria destinada a su construcción y el de las carreteras que veo invadidas de vehículos. Pensando en esto, no puedo dejar de mencionar aquí, la tecnología que ha permitido lograr diferentes medios de locomoción; medios que muy pronto, así lo espero, nos permitirán llegar a otros planetas y conquistarlos.

No puedo dejar de hacer alusión a un invento muy antiguo, pero que cada día, muestra más inteligencia en la forma como nos permite medir el tiempo: el reloj que actualmente mide también el azucar en nuestra sangre. Y para terminar creo que no me equivoqué al afirmar que dentro de poco, en lugar de exigir una cédula como actualmente es obligatorio llevarla consigo, se pedirá el celular que no solo permitirá la identificación sino muchos otros datos sobre su dueño.

Carlos A. Hernandez Garcia

carlos_alberti@hotmail.com