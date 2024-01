La Sonora Matancera | Los lectores escriben

En este mes de enero la indiscutible música cubana celebrará 100 años de haberse fundado en la ciudad de Matanzas, la muy popularísima organización, la Sonora Matancera.

La Sonora Matancera marcó una época muy amplia por la cual se destacaron cantantes de varias nacionalidades incluyendo Colombia como lo fueron el barranquillero Nelson Pinedo y la cartagenera Gladys Julio. Cualquier músico o vocalista que hubiera grabado uno o más discos con este grupo, de hecho aseguraba o reforzaba de ahí en adelante su éxito artístico.

A partir de su primera visita a Colombia en los carnavales de febrero de 1955, el denominado Decano de los conjuntos cubanos no cesó de aparecerse en cualquier ciudad del país con un lleno asegurado de asistentes.

En este centenario de la Sonora Matancera, la huella de su presencia se ha hecho sentir cuando muchas agrupaciones de distintos países la han imitado con mucho acierto. Su formato de Sonora determinado por las trompetas hizo que con ese encabezamiento aparecieran otros grupos como la Sonora borínqueña, la Sonora mexicana, la Sonora costarricense, la Sonora Nor de Tokio, etc., y en nuestro caso, la Sonora Cordobesa, la Sonora Curro,la Sonora pelayera etc.

Dejamos ahi y esperamos que este año las voces de Bienvenido Granda, Daniel Santos, Celia Cruz y demás, nos sigan deleitando con sus éxitos que contribuyeron a engrandecer el nombre de la Sonora Matancera.

José Portaccio Fontalvo