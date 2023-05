La playa de los basuroides | Los lectores escriben

El sábado 19 de mayo se desarrolló una jornada de limpieza en las playas colindantes a la zona de la Ciénaga de Manatíes ubicada en el corregimiento de Sabanilla. A lo largo de estas primeras playas del atlántico se despliega una inmensa sábana de basura inorgánica, principalmente compuesta por desechos plásticos. Si bien un primer sospechoso de tal contaminación ha de ser el río Magdalena, lo cierto es que el principal contaminante son las aguas residuales del Arroyo de León que desemboca en el mar. Aquel sábado hubo más de doscientos voluntarios entregados a esta sublime labor para con el medio ambiente. Recuerdo que todos los senderos que conducían a la playa estaban bordeados de basura inorgánica. El suelo era pardo y reseco y uno tenía que atravesar intrincados obstáculos de troncos muertos como si fueran los tentáculos de un pulpo gigante, y con cada paso me imaginaba entrando a un extraño laberinto de basuroides.

Al principio sólo habían sido plantas enfermas que brotaban de la arena maltrecha. Pero de pronto uno veía el primer basuroide: una botella corroída por la sal, o una sandalia vieja, o los restos de una red de pesca. Luego, encontrabas un rayo de sol atrapado en un pedazo de papel aluminio o en envolturas de papas fritas. Incluso podías encontrarte un animal muerto, o tropezar con él si andabas descuidado.

Pero, de todas maneras, aquel vertedero no era tan feo después de todo, porque más allá de la basura se dejaba ver algún síntoma de belleza en el paisaje: un océano azul que resplandecía como espejo y unas aves que volaban formando una V sobre nuestras cabezas. En sí, lo realmente horrible era el modo de cómo el plástico se había extendido por toda la costa, como si estuviera dotado de vida… Como si fuera un parásito insaciable.

Cerca de la ciénaga, se observaban charcos de colores que me resultaron radioactivos, y entonces no se me hizo para nada extraño encontrarme con alguna gaviota con dos pares de ojos, o una iguana con tres colas, o una rata gigante, pues… ¿Tal contaminación no supondría la existencia de mutantes similares?

Al final se llegaron a recoger más de doscientos sacos de basura y si bien cambió el aspecto de la playa aún flotaba un miasma pesado en el ambiente. Suspiré, mirando el horizonte. El mismo mar azul de antes y las mismas aves volando allá lejos en el firmamento, y aunque no pude comprobarlo a ciencia cierta, me aferré a la piadosa creencia de que se trataban de cisnes en vez de goleros.

Andrés C. Palacio

@andresss_palacio