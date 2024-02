La magia del carnaval | Los lectores escriben

Alguien me contó la historia de una fiesta singular. Me habló de un desfile en donde miríadas de máscaras coloridas aparecen danzando una detrás de otra. De carruajes adornados con detalles del folclor, de comparsas prendidas con atuendos de fantasía, de una batalla en la que no se derrama sangre ni pólvora sino rosas y cayenas. “Entonces cuando repican los tambores y las flautas entonan melodías viajando en el aire, y un rumor de cumbia sobrecoge la calle de norte a sur, es porque se anuncia la llegada de la Reina soberana”. Continuó diciéndome, y luego agregó: “Hay música por toda la ciudad, y se respira en el ambiente la sutil esencia de floklore, es algo inefable... Es la magia del carnaval” .

Aquello fue lo que escuché, así que en pos de prueba me introduje en medio de una celebración desconocida. A través de una callejuela pintada de colores tuve la impresión de descubrir que en realidad las cosas más bellas del mundo son más simples de lo que parecen.

De pronto supe que podía existir otro tipo de inspiración, una incluso más fuerte y poderosa que la convencional. Y todo cuanto me rodeaba parecía hacerle pleitesía a esa extraña belleza: el compás de las percusiones, el destello pintoresco de los disfraces, el repiquetear de los tambores, la Reina soberana, las caricias de una gaita, el contoneo de las flores que desfilan, un pedazo de espejo o las descuidadas salpicaduras de carmín en los labios de una cumbiambera… Sí… Seguramente me había cautivado esa peculiar belleza: la magia del carnaval.

Andrés C. Palacio