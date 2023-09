La dimensión de los sueños | Los lectores escriben

¿Es posible que el sueño tenga sustancia? ¿Sustancia como tienen todas las cosas que nos rodean en el mundo? Pero no me refiero al sueño como la simple actividad del cerebro reproduciendo imágenes mientras dormimos, ni tampoco como el significado que le han dado algunos románticos para aludir al deseo. No, en este caso me refiero a algo un poco más complejo: el sueño como la prolongación hacia otra existencia material, como un puente que comunica dos realidades distintas, una que conocemos muy bien y otra que no conocíamos hasta antes de acostarnos.

Obviamente, soy consciente de lo absurdo que esto puede resultar para las personas que están demasiado ancladas en este tiempo, sobre todo cuando la ciencia se ha dedicado a imponer los límites entre lo real y lo imaginario basándose en aquello que se puede y no se puede percibir a través de los sentidos. Pero no pocas veces me pregunto cómo es que esta distinción puede ser justa. ¿A caso los sentidos son los únicos receptores de la realidad? ¿Entonces dónde quedan los sentimientos, las emociones, los sueños…? ¿Todo eso hay que arrojarlo a la basura? Ya es de amplia notoriedad que en muchas ocasiones los sentidos (vista, olfato, oído, tacto, gusto) pueden mentirnos de maneras muy descaradas, y por eso no es bueno confiar demasiado en ellos, al menos que se trate de situaciones imposibles de dudar, como, por ejemplo, que estoy aquí, es de noche y me encuentro escribiendo sobre una mesa llena de hojas desordenadas mientras que afuera llueve torrencialmente. Nadie podría dudar sobre esto ¿verdad?

Acaba de caer un relámpago, nadie puede negarlo porque yo mismo lo percibí a través de mis ojos y mis oídos ¿no? Parece que tronó demasiado fuerte, tanto que quizás algunos se despertaron por el efecto del sonido, aunque muy seguramente la mayoría duerme todavía encerrados en sus cuartos oscuros. ¿Y quién sabe qué es lo que sueñan exactamente? ¿Qué clase de colores pintan el paisaje de sus sueños? A lo mejor algunos se encuentren viviendo la simulación de un recuerdo agradable, o estén caminando sobre la arena de una playa azul cristalina, pero también pueden estar en medio de los recovecos de un edificio abandonado que se cae a pedazos, o en el patio trasero de una casa infestada por rosas de color vino, o en una habitación llena de insectos muertos, o… Bueno, ¿quién sabe? Las posibilidades de los sueños son tan infinitas como el número de estrellas que hay en el universo.

Cualquiera puede soñar cualquier cosa, aunque en el intento se rompan todas las leyes de la razón y la lógica. Pensemos por un momento en un sueño delirante que muestra un mundo tan quimérico que se convierte en algo hermoso, un mundo en donde tal vez exista una luna cuadrada y las ballenas vuelen por los aires, y algunos triángulos tengan más de tres lados y sobre las montañas y veredas caiga una perfumada lluvia de café. ¿Necesariamente esto tendría que ser reducido a una ficción momentánea? No, pues nos queda el consuelo de que al menos existen en un lugar: en la dimensión de los sueños.

Un sitio onírico más allá de las tres dimensiones conocidas, que necesariamente nos obliga a ver el sueño como una travesía que emprende el subconsciente a través de la infinidad del espacio-tiempo. Un desplazamiento más rápido que la misma velocidad de la luz que, sin embargo, apenas produce efectos sobre la realidad del soñador, pues se ha dicho que uno podría permanecer días, meses e incluso años enteros dentro de la realidad alterna de un sueño, cuando simultáneamente al despertar tan solo hayan transcurrido unas cuantas horas.

Sí, estoy dispuesto a admitir que todas estas ideas son totalmente hipotéticas, pues aún la ciencia no ha podido descifrar el enigma de los sueños, ni mucho menos los viajes interdimensionales. No obstante, tiendo a creer que un buen punto de inicio para reflexionar estos puntos puede ser el análisis de ciertos sueños que se asemejan a nuestra realidad cotidiana. Esos en donde soñamos que estamos haciendo las mismas cosas que solemos hacer cuando estamos despiertos y que incluso, a veces, nos pueden hacer dudar si de verdad estamos dormidos. Por ejemplo, sin ir más lejos, recuerdo que hace poco tuve un sueño con estas mismas características: me encontraba aquí, era de noche y me encontraba escribiendo sobre una mesa llena de hojas desordenadas mientras que afuera llovía torrencialmente.

Andrés C. Palacio

@andressss_palacio