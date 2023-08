Sencillo es reconocer los errores ajenos, pero y los propios

Ya basta de lanzar la pelota de un lugar a otro. Que los exorbitantes viajes del presidente, que el jalón de orejas al canciller por participar de una marcha a favor del régimen de Ortega en Nicaragua días previos de conocerse el fallo de La Haya, que el hijo de un magistrado se hace viral con la frase trillada: "Usted no sabe quién soy yo", que una cosa, que la otra.

Deje que cada uno se condene a su manera. Preocúpese mejor por saber, que con el sueldo de un congresista podría cancelar la primera cuota de una casa. Atérrese más bien de pensar, que la reconstrucción del tejido social puede quedar en las manos de Mancuso, David Murcia y un tal Iván Mordisco.

Pero que se puede esperar de una sociedad enajenada que en la actualidad se mueve bajo la tendencia de una patética muñeca de plástico. ¡Ups, lo siento! Verdad que habíamos dicho de no juzgar a nadie.

Sin embargo, me es imposible quedarme callado, la sangre me hierve. La vida es una ironía. Si, nos interesa más los rumores entre Shakira y Rauw Alejandro, que el posicionamiento de Iván Leónidas Name cómo el gerente del senado.

El nuevo dueño de la fábrica de crear leyes en la Constitución colombiana, ese cargo tan anhelado en miras a la guerra por el poder.

Thiago Bettin