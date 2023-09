Intolerancia irracional | Los lectores escriben

El estrés en algunos casos es la fuente de acciones violentas- También existen estados patológicos que afectan el comportamiento de quienes los portan. Esto está confirmado por los expertos, De esto no escapa ningún estrato social o económico, luego, querido lector, usted no está exento de esta posibilidad. Lo que si suaviza esto es la personalidad racional que maneje cada quien.

La intolerancia, tal cual, es la exclusión de cualquier concepto que no alínie con el del intolerante. Así vemos absurdo que alguien mate o se haga matar por un simple cambio de diez pesos. Pero esto no es el común denominador. Casos como el de los estados médicos en donde el galeno da su diagnóstico y sus correspondientes recomendaciones, pero el paciente en ningún momento es consciente de su estado. Ha de casos intrafamiliares en donde uno o más miembros de la familia sufren de este trastorno. En donde los afectados son todos los del grupo y en donde es casi imposible sin el apoyo de un profesional lograr alejar el fantasma de la intolerancia. Me atrevo a decir que más del 90 por ciento de los seres humanos es intolerante en cualquiera de los universos de las relaciones interpersonales, que de alguna forma los conecta, ya sea en lo laboral, lo social, lo político, lo familiar.

Esa irracionalidad que tanto hace daño se ha desbordado de tal forma que casi se entra en pánico cuando se trata de exigir por los derechos personales o comunes, tanto en lo material como lo intangible. Derechos inamovibles tales como el respeto a la vida, a la privacidad, al criterio o del pensamiento no son reconocidos por quienes respaldan su posición con las armas, el chantaje o la extorsión. Este problema no es endémico y la humanidad entera está sufriendo las consecuencias de él. Pero, ¿que ha llevado al ser humano a este extremo si es dueño del don de discernir?, Podría decirse que la baja o ninguna autoestima, el acelere de la vida, el desespero por el pronto logro de metas, la falta de oportunidades, decisiones mal tomadas y otras causas más del problema que anulan la inteligencia de modo parcial o total.

La pregunta por hacer es… ¿Hasta dónde está comprometida mi capacidad de respuesta ante los compromisos y objetivos propuestos que estén más allá de mis posibilidades actuales y futuras? También nuestra tranquilidad puede ser afectada por eventos fuera de nuestro control como los llamados “malos golpes de suerte”.

Es de inteligentes tomar la mejor decisión según el caso porque la intolerancia tiene infinidades de aristas que confunden sus límites con la discriminación, otro problema que azota a la humanidad.

Ulises Rafael Rico Olivero

uliricol93@hotmail.com