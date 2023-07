Hipocresía | Los lectores escriben

“No me sorprende verle el rostro al diablo. Lo que me inquieta es el número de veces en las que he besado a Judas”, esto le podría decir Petro a Benedetti. Pero no quiero crear más controversias, ni mucho menos hablar del patético submarino titán alimentado de narcisismo. Prefiero dedicarle estas líneas al perro Wilson, porque ese temita en sí de la selva, me como el hilo, pero no la carreta.

En esta oportunidad quiero que hablemos de la raza humana. Explíquenme por favor. Por qué ese menester de creernos perfectos, de juzgar no solo con el dedo, de hacerles trizas los sueños a los demás, de jugar con el corazón ajeno. Sin duda alguna, estamos viviendo tiempos difíciles augurios de una guerra sin fin que no termina de escribirse.

Sufrimientos a los cuales estamos sometidos desde los preludios de la humanidad. En mis estados de soledad me preguntó: ¿Cómo funciona el torrente sanguíneo de los hipócritas? ¿O de que pigmento será la materia donde surgen sus pensamientos? De verdad no me quiero imaginar ¿Qué heces corren por sus venas? Pero tampoco he venido hablar de anatomía. Sino de la hipocresía que tienen arraigada algunos en el animal en reposo que se esconde entre el pecho y la espalda. Ese veneno neurodegenerativo que hoy en día llaman “La doble moral”.

Thiago Bettin