El veneno en mordeduras por serpiente | Los lectores escriben

Coincidente con la noticia de la pérdida del perro policía rescatista “Wilson”, el pastor belga que fue clave en el rescate de los cuatro niños indígenas que sobrevivieron por 40 días en la selva, las redes sociales difundían otra noticia de otro canino pastor policía que, en la misma selva amazónica, fue atacado por una serpiente venenosa en operaciones militares.

El Ejército Nacional compartió la noticia resaltando la reacción de su guía soldado “rescatista militar”, que le prestó los primeros auxilios en el área, chupando o succionando el veneno inoculado en el hocico del animal, con la que se pudo salvar del envenenamiento. Luego lograron la evacuación en una aeronave, hasta San José del Guaviare, en donde le brindaron atención médica veterinaria y se logró salvar su vida, (cita el comunicado oficial).

Este caso que, podría calificarse como anecdótico y sin importancia, y pudo pasar desapercibido, es un detalle que justifica un comentario relacionado con “el procedimiento de primeros auxilios utilizado”, ya que según la literatura son “tipos de actitudes inadecuadas ante los primeros auxilios en una mordedura por serpiente”, y no debe resaltarse como ejemplo a seguir, para otro animal o ciudadano común y corriente que pueda sufrir ese percance.

La literatura sobre el procedimiento de primeros auxilios de succionar, chupar o extraer el veneno informa que los hallazgos de las mayorías de las Investigaciones han concluido definitivamente que, chupar con la boca no sirve de nada. Existe evidencia de que la cantidad de veneno extraído es insignificante por lo que se recomienda no intentar succionar, chupar o extraer el veneno. Igual acontece con heridas, incisiones y cortes de piel en el sitio de la mordedura para extraer el veneno. En su mayoría realizadas con cuchillo o navaja lo que se aumenta el riesgo de infecciones y de sangrado, ya que la mayoría de los venenos de las serpientes, actúan como anticoagulantes y es inyectado con colmillos que penetran profundo, por lo tanto, un corte superficial (dérmico) no drenara apropiadamente los tejidos y un corte más profundo solo incrementara el daño, comprometiendo vasos sanguíneos y tendones.

Así que hoy los remedios tradicionales (brebajes, contras), aplicar torniquetes, succionar el veneno o hacer incisiones en el lugar de la mordida son maniobras no adecuadas en primeros auxilios y en el tratamiento del accidente ofídico. Según comentarios de expertos, en este caso, el perro no se salvó por la succión o chupada del veneno sino por la prontitud con que fue evacuado y asistido médicamente por el veterinario, que es lo que se recomienda y no perder el tiempo retrasando la aplicación del anti-veneno

Agustín Guerrero Salcedo