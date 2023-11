El perrateo | Los lectores escriben

La definición de perrateo según la Real Academia de la Lengua Quillera menciona lo siguiente: "dícese de la montadera a cualquier persona para pordebajearlo, ofenderlo y hasta humillarlo ante cualquier actividad que este haga o diga".

Podríamos decir que es "mamadera de gallo" y muchos me dirán que esto pertenece a nuestra cultura Caribe y es lo que nos hace únicos. Pero no, no estoy de acuerdo en lo absoluto. Para mí, el perrateo nos está matando.

Gracias a mi cargo he tenido la oportunidad de trabajar en varios países del Caribe y América Latina en general (República Dominicana, Panamá, México, Guatemala, Ecuador, Chile y recientemente Brasil) y si bien nos unen muchas cosas como latinos (la comida, idiosincrasia, alegría, sencillez y hasta el desparpajo) en ninguna de ellas se ve el perrateo como forma de actuar.

Y es que los barranquilleros ya no respetamos a nadie, llámese autoridad política, policial, eclesiástica o educativa, nada. Aquí todo es perrateo y la verdad, pese a que uno pueda reírse -como en efecto pasa- nos está llevando a unos niveles de chabacanería, desorden y falta de seriedad que creo están afectando las relaciones personales, familiares y laborales entre todos. No solo con los foráneos, no, también entre nosotros mismos como barranquilleros. Muchas veces se prefiere pasar de agache o perfil bajo por temor a ser víctima de ese vulgar matoneo y con ello se están perdiendo oportunidades de todo tipo, sociales o económicas. Esto va amilanando poco a poco el espíritu de innovación, emprendimiento y trabajo en equipo que llevamos dentro y le vamos dando paso a la timidez, inactividad y pereza, sumado muchas veces a terminar prefiriendo unirnos al grupo de perrateadores.

Una cosa es la alegría, el desparpajo y la chispa, y otra muy diferente es el abuso, la falta de respeto y la chabacanería. Podemos conservar ese sabor y humor costeño sin necesidad de caer o rayar en lo vulgar. Y cuando digo vulgar no solo me refiero a las malas palabras porque hay quienes sin decir una sola de ellas pueden llegar a ser más guache con su "prosa" o trato.

Basta con ver la ola de mensajes por las redes en las que abundas los "influencers" -cualquier cosa que eso signifique- para darse cuenta de lo que aquí expongo que hasta parece que estuvieran en una carrera por el más perrateador de todos. Y es que llega a tal punto la situación, que no solo no nos da pena el perrateo, sino que por el contrario nos sentimos orgullosos de ello, lo celebramos a manos llenas y hasta sacamos pecho, cuando en verdad lo que deberíamos sentir es pura y física vergüenza.

No es mojigatería ni dármelas del más santo, nada eso, se los dice un barranquillero mamador de gallo desde que se levanta hasta que se acuesta pero que ve con recelo y preocupación hasta dónde hemos llegado con esto del perrateo, que repito y reitero, nos está matando.

Antonio Javier Guzmán P.