El fruto prohibido | Los lectores escriben

No me refiero propiamente al fentanilo. Es un poco más cercano a Adán, aunque específicamente tampoco se trata de la manzana de Eva. Les hablo de la codicia. ¿Hasta qué extremo somos capaces de llegar los seres racionales por dinero? No sabría decirles si esto se lo habrá planteado Adam Smith al escribir el libro, Las riquezas de las naciones.

Ahora, la codicia tiene innumerables subgéneros y uno de ellos es el hambre por el poder. Se nos olvida que somos humanos, los seres más frágiles ante el dolor.

Pasamos por alto que nuestra sangra le ha de pertenecer a la vejez y no a atentados terroristas que involucran carros bomba o las dichosas reformas estatales. Si, es que, no es necesario un derramamiento de sangre para catalogarlo como un acto terrorista, bueno eso le contesté a no sé quien cuando me consulto el temita aquel de la gasolina.

De igual manera, abordamos otros asuntillos de interés social como el feminicidio, los volúmenes descarados en las tarifas de electricidad y como párrafo aparte las barbaries cotidianas.

En esta última enfatizamos un poco y luego de analizar los porque está civilización está atiborrada de resentidos sociales pude concluir que no todos somos fruto del amor, pese a que otros sean prisioneros del destino, no importando que una gran minoría sean amantes de los sueños, contrario a los altivos que se proclaman esclavos del dinero.

Pero, eso sí, todos tenemos algo en común y es que somos carne de primera para los gusanos.

Thiago Bettin