El estrés de la Selección Colombia | Los lectores escriben

Fui invitado al festejo de cumpleaños 70 de Gustavo Llano Marino y no pude evitar la tentación de que me contara algo sobre “el cóndor cole” y más allá de lo descrito por él existe la pasión por su personaje y lo que significa para sí mismo

Gustavo, hijo de don José Llano y doña Alicia Marino, nació en ambiente futbolero y desarrolló sus aptitudes en este deporte desde temprana edad en las canchas barriales de San José y Cevillar. Sus ojos brillaron emocionados cuando le pregunté sobre los orígenes del Cóndor Cole. Me respondió que fue por el año 1981 con la barra in, Juniorista, cuando observando el tiburón de la divisa local pensó en la de la selección colombiana. Primero visualizó al cóndor de nuestros andes, libre como el viento y en sus alas los colores de nuestra bandera nacional.

Más tarde se cuestionó sobre un posible vuelo del cóndor y en su relato dijo contar su idea a Carlos Pérez Parra, su patrón y cuñado, a lo que éste le respondió que era fácil e inmediatamente le armo un arnés y colgándose del techo mediante una línea de vida de la bodega de la empresa y el “cóndor cole” ejecutó sus primeros aleteos, Gustavo recuerda esto y trae a su memoria cuando en el campeonato Italia 90, jugando Colombia contra Alemania, Fredy Rincón hizo el gol del empate y las personas emocionadas soltaron la cuerda que lo sostenía y se vino volando en picada, pero afortunadamente no llegó al piso porque hubo una persona que se amarró la línea a su cintura. Pero el cole tiene muchas cosas que relatar de su personaje, personaje que simboliza su libertad espiritual, sus emociones y esperanzas sobre una Colombia que gravite alrededor de una paz real y perpetua y pareciera de loco, pero entre el cole y el cóndor existe una simbiosis metafísica que los funden en uno. Gustavo, el humano, llena las expectativas de un buen padre, hijo, esposo, hermano y amigo con la libertad que simboliza el icono de nuestro escudo nacional. Ojalá todos tuviéramos ese espíritu que, como al cóndor, nos hiciera despegar del suelo al que nos mantenemos anclados. Desafortunadamente estas son cosas que no entendemos o no nos atrevemos a intentar.

Ulises Rafael Rico Olivero

