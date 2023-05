El camino de la felicidad

El ser humano desde siempre ha tenido curiosidad por encontrar la felicidad. El estar más expuestos a tareas estresantes, incurriendo en un alto nivel de auto exigencia, llegando a someternos a altos niveles de insatisfacción, y queriendo aparentar felicidad, pero en el interior sabemos que nos es así. Esto hace ver, que encontrar la tan anhelada felicidad sea un reto.

Te traigo buenas noticias, la felicidad no es algo que busques externamente, es una elección de cada día, a pesar de las adversidades de la vida. La felicidad no es llegar a ningún sitio, es vivir la vida que quiero vivir. Es tomar esas elecciones por ti y para ti desde tu corazón. Te comparto algunas herramientas que te pueden apoyar para ser más feliz, espero que te sean útiles.

Elige vivir el presente: Busca todo lo que te da paz y tranquilidad y sobre todo te ayuda a apreciar este presente. Tú aquí y ahora.

Suelta el pasado, liberar el pasado es primordial para estar feliz ahora, porque vivir en el pasado significa decidir, vivir en el dolor y sufrimiento, lo que "pasó, pasó", como dice la canción.

No te obsesiones con el futuro, eso solo genera ansiedad y angustia. Respira, cada vez que traes tu atención a la respiración, así sea por al menos tres respiraciones seguidas, conseguirás de forma efectiva volver a este instante y mantenerte aquí con lo que está sucediendo justo ahora. Priorízate, no significa ser egoísta, pensar en ti es darte tu valor y tu lugar. Cuando tú estás bien contigo, te será más sencillo atender tus otras tareas desde la tranquilidad que te da el estar en paz contigo. Evita compararte, vive tu proceso sin compararte con otros, cada proceso es único. Desconéctate de los problemas, centrarte en lo positivo de cada situación por más que no lo veas en el momento, eso te ayudará a buscar las soluciones, no estar pensando solo en el problema. Aléjate de la queja, la queja no contribuye a nada positivo, por el contrario, te contamina de negativismo y pensamientos estresantes, de los que te quejas eso atraes.

Haz eso que te hace feliz, diviértete, disfruta de la vida, sé flexible contigo mismo, reconócete y ámate tal como eres hoy. Agradece de corazón, se consciente de todo lo que tienes, lo que eres, lo que has logrado. Agradecer genera muchos beneficios emocionales.

Diana De La Hoz

Coach de la felicidad



@soymentefeliz