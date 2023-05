El alcohol y práctica físico-deportiva | Los lectores escriben

La prensa deportiva ha registrado con gran despliegue el reciente incidente en donde un grupo de 4 futbolistas del equipo Junior, posterior a la pérdida de un partido, consumieron bebidas alcohólicas y el día de la práctica se presentaron en condiciones no aptas para realizar la actividad deportiva de manera satisfactoria. El caso ha trascendido dado el hecho que, las actividades del consumo fueron realizadas en circunstancias de tiempo, espacio, y lugares no apropiados, por deportistas que tienen un compromiso ético y moral de dar ejemplos, lo que ha llevado a la fanaticada, pedir una sanción social, con lo que los directivos y los técnicos han cumplido.

Diferentes estudios evidencian un efecto protector de la práctica físico-deportiva sobre los hábitos nocivos en los deportistas, se ha asociado a la reducción del consumo de sustancias tóxicas, entre ellas, el alcohol. Los efectos beneficiosos que ejerce sobre la salud física y el bienestar psicológico han sido estudiados, avalan: mejora en la salud mental, el estado de ánimo y la emotividad, reduce la depresión y los niveles de ansiedad, favorece el afrontamiento del estrés, incrementa la autoestima. Está unida a hábitos saludables, como una alimentación equilibrada. Además, en los equipos de futbol realizan una práctica físico-deportiva organizada, sistemática y regular que limita la presencia en espacios de ocio pasivo donde existe una mayor exposición a hábitos nocivos, y están dirigidos por técnicos deportivos que les inculcan hábitos saludables y les alejan del consumo de sustancias tóxicas. En el caso del Junior, su técnico por el antecedente personal con el alcohol sataniza, prohíbe y castiga el consumo de alcohol por parte de sus pupilos. Por todo esto, el ejercicio físico y el deporte han sido propuestos como medios para la promoción de la salud y existe la creencia generalizada de que la participación en actividades deportivas limita el uso de sustancias adictivas como el alcohol y otras drogas ilegales.

Aunque el deporte se identifica con buena forma física y vida sana, no siempre la realidad de los entornos deportivos es así, el efecto protector de la práctica físico-deportiva con el consumo de alcohol parece que no ha surtido sus beneficios en estos deportistas, y unos , y unos presentan patrones de consumo de alcohol similar o significativamente mayor que sus pares sedentarios. La actividad física-deportiva no los ha podido alejar de las influencias sociales o las circunstancias particulares que le hacen desarrollar una serie de hábitos tóxicos. De hecho, se observa en ocasiones como ocurrió en este caso, vinculación entre la práctica del deporte y el consumo de bebidas alcohólicas.

No obstante, a estas circunstancias, los estudios aceptan que la práctica de actividad físico-deportiva se asocia positivamente a un menor consumo de alcohol, de ahí que su fomento se ha convertido en un objetivo básico en las políticas educativas y sanitarias.

Agustín Guerrero Salcedo