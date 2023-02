Despierta pueblo | Los lectores escriben

En verdad espero equivocarme. En verdad y con todas las fuerzas de mi corazón, le pido a Dios que esta radicalización de opiniones no termine en guerra civil. En mis casi 80 años de vida jamás había vivido tal estado de separación entre el pueblo. Por un lado unos apoyando al gobierno actual, por el otro, aquellos que solo se dedican a hacer oposición. Y en el medio, arriba, cómo un marionetero, orquestándolo todo, encendiendo de a poquitos la llama, los medios de comunicación, sembrando odios, sembrando dudas, sembrando desinformaciones. Tengamos cuidado, sentémonos a analizar, observemos con cuidado, no nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar como oveja al matadero.

Antes era sencillo comentar aún con desconocidos los problemas del país, las malas o dudosas decisiones de nuestros gobernantes. Podíamos estar de acuerdo con ellos o no, ser de otro partido, pero como conciudadanos todos o la gran mayoría estábamos unidos. Ahora no. Ahora en una fila de supermercado, entre familiares o amigos, no tenemos puntos en común. Creemos simplemente a ciegas lo que dicen los medios, los odios o temores que quieren infundir, y ya mi amigo, mi hermano, mi colega, es mi enemigo. Y eso es lo que vemos en las marchas, dos grupos aunque de la misma sangre completamente opuestos, el caldo de cultivo perfecto para una guerra civil.

Carlos Guzmán