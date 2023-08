Del “bolillo” Gómez al “Chino” Sandoval |Los lectores escriben

Ambas figuras públicas dentro el campo deportivo, pero como fiel reflejo de lo que están íntimamente ligados entre sí el consumo de alcohol y las conductas sociales, han presentado alguna similitud en el comportamiento. Uno, el registrado por el Bolillo Gómez cuando era el entrenador de la selección colombiana de futbol, en donde bajo el efecto del alcohol, llegó a agredir a una mujer en un bar en Bogotá y el otro, el recientemente hecho por el Chino Sandoval, de presentarse al campo de entrenamientos en estado de alicoramiento. Tras la ola de protesta que en cada momento levantó cada incidente, el Bolillo Gómez presentó renuncia a la dirección técnica de la selección Colombia y el chino fue separado del equipo junior.

La Federación Colombiana pese en haber sido enfática en que "lamentaba y rechazaba cualquier hecho inapropiado, ejercida por jugadores, o entrenadores", en el caso del Bolillo, puso en consideración de él, el apoyo que necesitó para sobrellevar este hecho y para que pudiera de manera profesional tratar y corregir actitudes que en ningún caso son dignas de un entrenador. Le dio la oportunidad de que ofreciera disculpas, declararse avergonzado por su actitud y luego renunció.

Lo que no aconteció con el chino Sandoval, en donde el “Bolillo” Gómez, D. Técnico del Junior pidió su expulsión. Posteriormente el Chino fue requerido por el Deportivo Cali y el D.Técnico Jorge Luis Pinto aduciendo razones de índole moral y ética, presentó su renuncia por la admisión del jugador.

Entendiendo que los actos del “Chino” son inaceptables e injustificables, pero antes que condenar a la persona hay que ayudarla como lo hizo la Federación con el Bolillo Gómez.

Se puede suponer que, bajo ese concepto, el Doctor Lozada Directivo del Deportivo Cali, y por ser médico, le dio un trato distinto a la del técnico Pinto, comprendiendo que la dependencia al alcohol del chino se puede tratar para que dirija su conducta hacia un estilo de vida más saludable. Pudo él mismo estar pendiente de la exploración física, psicológica, funcionamiento social, estado mental, de complicaciones médicas asociadas al consumo de alcohol y proporcionarle un trato que pueda ayudarlo a superar los obstáculos de dejar de consumir alcohol.

Creo que le han permitido permanecer en su sitio de trabajo en donde no hay acceso al alcohol ni a estímulos inductores de apetencia al mismo, en un entorno protegido, sin alejamiento del todo de su hogar, observándolo con el cuidado de que no pueda estar rodeado por tentaciones. Que tenga en cuenta que, es un personaje público, referente de la juventud colombiana, y no puede ser mal ejemplo con sus actos y de ofrecer como lo hizo el Bolillo que, tomará "todas y cada una de las medidas necesarias para evitar que actos como éstos se repitan"

Agustín Guerrero Salcedo