Candidatura presidencial Caribe | Los lectores escriben

Todas las personas en el sector público y privado que ejercen cargos notorios o de cualquier forma importantes, son susceptibles de críticas y juzgamientos por parte de la ciudadanía, algunas veces merecidos y justificados, en muchos casos, lo contrario,barranquilla tiene un puñado de brillantes personalidades, por no decir de lujo, sin que me quede mal porque no es cuestión de opinión, vanidad ajena, ni regionalismo, sino de orgullo como barranquillero, Caribe y colombiano.

Hablamos de Eduardo Verano de la Rosa a quien considero el de mayor experiencia y más capacitado de quienes voy a mencionar a continuación para la primera magistratura y quienes además son más que conocidos y reconocidos por todos por sus valorados curriculum; son ellos: Gustavo Bell Lemus, Carlos Rodado Noriega, Álex Char Chaljub y Ángela María Orozco Gómez, todos más que calificados para ejercer la presidencia de Colombia por encima de cualquier candidato del resto del país; excúsenme la inmodestia y antipatía.

Hasta ahora parece ser Char quien más adelantado va en la decisión y desarrollo por la campaña presidencial, de quien quiero rebatir las críticas, no gratuitas, pero de ninguna manera válidas para efectos del tema que tratamos; críticas de “inexperto” “niño rico”, “hijo de papi” “monopolizador” “ambicioso desmedido” “elitista” y otra cantidad de críticas insulsas que aunque relativamente pudieran rayar en alguna verdad, no representan absolutamente nada de malo para él, para nadie, y muchísimo menos para el país, son simplemente albures de la buena suerte al nacer, más nada, todos, sin excepción mía por supuesto, quisiéramos haber tenido tamaña suerte.

El candidato Char es Ingeniero Civil de la Universidad del Norte con especializaciones en la Universidad de los Andes y un Máster en Georgia Tech University de la cual es parte del Consejo Consultivo en la actualidad para honra de los Uninorteños, Uniandinos y todos los barranquilleros; exgobernador del Departamento, dos veces alcalde con dos administraciones de lujo que cambiaron por completo la imagen de la ciudad y la colocaron dentro del ranking de las 10 ciudades con mayor desarrollo del mundo respecto a si mimas, y habiendo sido nombrado el mejor Alcalde del país en su momento.

Critican también ser hijo de uno de los más destacados empresarios del país, gran dirigente deportivo, quien además ejerció una excelente Gobernación, Ministerio de Desarrollo, dos veces Senador de la República, con la más alta votación del país y Embajador en Portugal, sin mencionar las más de 80 Juntas Directivas a las cuales pertenece y ha pertenecido como miembro principal.

Su madre Doña Adela Chaljub de Char (F) ejemplo como empresaria, filántropa, miembro de familia y miembro de sociedad, por Dios que antecedentes y que ascendencia, sintámonos orgullosos como barranquilleros, caribes y colombianos de tener un candidato presidencial con este perfil, al igual que los anteriormente mencionados.

Me permito aclararles amables amigos lectores, no soy amigo de la familia Char, ni tengo aspiraciones políticas, lo que soy es un gran amante de mi ciudad y mi país.

Héctor Asaf Quintero

