Aborto en Colombia: laguna jurídica | Los lectores escriben

Cuando pensábamos que ya se había superado el debate del aborto en Colombia, todavía parece que existen ciertas discusiones y confusiones en relación a este tema. Como es bien sabido, hace más de un año la Corte Constitucional emitió la emblemática y muy citada sentencia C-055/2022, a través de la cual se estudió la exequibilidad o constitucionalidad del artículo 122 del código penal por medio del cual se prohibía el aborto. Para llevar a cabo este estudio se analizaron cuestiones relativas a los derechos reproductivos de las mujeres, niñas y personas gestantes, el derecho a la salud, la libertad de conciencia, la igualdad de las mujeres en situación de vulnerabilidad, los derechos personalísimos, y la dignidad humana de las mujeres. Todo para que finalmente se resolviera despenalizar el aborto hasta la semana veinticuatro de gestación. Esto, por su puesto, sin antes dejar de hacer una debida y a mi parecer adecuada ponderación en cuanto a los derechos del que está por nacer.

En vista de lo anterior, hace algunos días ha surgido una especie de conmoción mediática causada por una nueva sentencia de la Corte Constitucional. “El aborto no es derecho fundamental” ha sido un titular frecuente en los diferentes medios de comunicación al momento de mencionar la nueva sentencia T-158 de 2023, sugiriendo de una manera un tanto alarmista que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) posiblemente se viera puesta en riesgo a partir de estas nuevas consideraciones jurisprudenciales. Sin embargo, sugerencias similares a esta no pueden sino ser el resultado de una torpe interpretación que se le da al contenido de este fallo judicial, debido a que en ningún momento la Corte ha revertido en absoluto los efectos de la sentencia del año pasado y por ende no se puede considerar que haya algún tipo de trabas en relación a la práctica despenalizada en cuestión.

Lo cierto es que la Corte ha puesto de manifiesto algunas aclaraciones al respecto de la sentencia C-055/2022, corrigiendo al juzgado de segunda instancia que falla a favor de la accionante de tutela para que ésta pudiera “ejercer libremente su derecho a la ‘Interrupción Voluntaria del Embarazo, si a bien lo tiene”. El tribunal superior constitucional al observar esta errónea interpretación del precedente judicial no desconoce ni revierte el fallo hecho por el juez de segunda instancia sino que realiza una aclaración en donde señala que la sentencia C-055/2022 solamente se limita a eliminar la punibilidad penal del articulo 122 hasta la semana 24 de embarazo y en ningún momento entra a determinar ni a dirimir si la práctica en sí misma constituye un derecho fundamental, tal y como lo había entendido equivocadamente el juez aludido en el caso.

Cabe destacar que uno de los motivos principales de estas malinterpretaciones se puede deber a lo que se conoce en derecho como “laguna legal” o simplemente “vacío legal”, puesto que una falta de regulación legislativa nos deja en una suerte de limbo jurídico: de un lado no se puede extraer de la jurisprudencia actual que el aborto constituya en sí mismo un derecho fundamental, así como tampoco se configura como una práctica legal, ni obligatoria de practicar por parte del sistema de seguridad social en salud, pero, por otro lado, tampoco podría considerarse una práctica prohibida y por lo tanto resulta ser totalmente permitida hasta la semana veinticuatro de gestación. Es precisamente debido a estas ambigüedades que surge la urgencia de que el legislador entre a regular esta materia bajo el apego de la constitución.

Si nos fijamos, la corte constitucional en ambas sentencias le insiste a la rama legislativa para que adopte una política pública integral atendiendo a los principios ya dispuestos en la jurisprudencia. En pocas palabras, la Corte invita a los legisladores a hacer su trabajo y llenar los vacíos legales que surgen en esta materia.

Pero siendo honestos, un proceso legislativo encaminado hacía un tema como este ha de ser un trámite intrincado y dificultoso, así que no es de sorprender que con el paso del tiempo sigan surgiendo nuevas sentencias que vayan definiendo el curso de esta práctica médica, y así continúe la tendencia de los últimos años que se ha mantenido entre estas dos ramas del poder público: magistrados de las altas cortes haciendo las tareas que le corresponden a nuestros incompetentes legisladores.

Andrés C. Palacio.