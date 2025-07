La Selección femenina de fútbol de mayores, debutó en la Copa América que se realiza en Cali, ganando 4-2 ante el onceno de Paraguay. ¿Será que quienes se niegan rotundamente a crear la Liga Femenina de Fútbol en Colombia, tal cual como existe en la masculina, seguirán empecinados en repetir lo innecesario: "es que no hay presupuesto". Mentira sí lo hay. Lo que no existe es respeto y credibilidad por las jugadoras de fútbol quienes ya son figuras no sólo aquí en Colombia sino en el exterior. El próximo encuentro será ante Bolivia y ojalá ratifiquen su talentoso juego y lleguen a ser campeonas. Felicitaciones a estas jóvenes deportistas a las que hay que apoyar, y, ahora que se instala el nuevo Congreso el 20 de julio y además, se posesionará el presidente progresista de Colombia Gustavo Petro el 7 de agosto; se logre la Liga Femenina de Fútbol en Colombia.

Helena Manrique Romero