Se acabaron las excusas: ya pasaron los carnavales, no hay obras evidentes y la ciudad está en su normalidad. Lo que no resulta para nada normal en una ciudad tan pequeña como Barranquilla en extensión, es la cantidad de parque automotor. Los trancones son a toda ahora y en todas las vìas, tampoco se puede transitar como peatòn por la acera. Está claramente demostrado que los taxistas, a quienes sì tienen cumpliendo religiosamente la medida del pico y placa, no son los causantes de este caos.

¿Cuándo van a entrar a regular? ¿Para cuándo el pico y placa a particulares? Bogotá, Medellín y Cali lo tienen. Inclusive ciudades màs pequeñas como Bucaramanga tambièn. Ya estamos en mora tambièn de tener un censo de ciudadanos y de vehìculos, no le creo nada a la cifra "oficial" 1.297.082

También existen otras medidas adicionales que podrían implementarse, como hacer obligatorio el car pooling (compartir el carro) especialmente a quienes se dirigen a los colegios. Seguimos viendo carros, especialmente camionetas, vacìas transportando solo uno o dos niños hacia y desde los colegios y ya todos conocemos los trancones exasperantes que se forman por esos lados. Barranquilla sigue siendo una ciudad donde se podrìa caminar màs, asì que hasta un dìa sin carro no es impensable.

Sigamos haciendo de Barranquilla el mejor vividero del mundo.

Carlos Guzman Garrido