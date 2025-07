En semana Santa

Sin intoxicados

Suena alentadora la noticia por la secretaría de salud distrital que, “en la temporada de semana santa no hubo notificados de intoxicados por alimentos”.

Es un hecho positivo, ya que, para esta época por la tradición religiosa es habitual el consumo de carne de pescado; se incrementa su demanda, que conlleva a la proliferación de sitios inadecuados de venta, producción y consumo de estos alimentos que no reúnen las condiciones sanitarias requeridas. Muchas de las personas dedicadas y empleadas para esta labor no cuentan con la preparación apropiada, no tienen adecuados hábitos de higiene personal y tienen deficientes prácticas en la manipulación. Por ello, es frecuente que muchas personas sufran algún tipo de intoxicación o enfermedad transmitida por alimentos (ETAS), especialmente por consumo de la carne de pescado que estén contaminados, ya sea por: microorganismos, por sustancias químicas, o porque contenga una toxina o veneno de manera intrínseca. Desde luego que, la causa más frecuente es la contaminación con bacterias, y las vías a través de las cuales se puede producir esta contaminación pueden ser por: la manipulación inadecuada, en el proceso de conservación, almacenamiento, una refrigeración o una congelación inapropiados; o por consumir carne de pescado en forma cruda, o que tenga una cocción insuficiente o un recalentamiento inadecuado.

El hecho que no se hayan presentado, indica que han calado las campañas de prevención, que las autoridades sanitarias han establecido las medidas de control epidemiológico adecuadas y, se ha dado la educación y entrenamiento formal al personal que prepara, distribuye y sirve alimentos para el consumo público; se ha fomentado el lavado regular de las manos; el lavado de los alimentos crudos antes de consumirlos; la vigilancia de la fecha de vencimiento sobre todo en los enlatados; que los funcionarios del INVIMA y de las Secretarías de Salud intensificaron las acciones de inspección, vigilancia y control; que hubo vigilancia de las condiciones sanitarias del almacenamiento en los cuartos fríos y en los vehículos de transporte, etc., en fin que, se implementaron las normas para contrarrestar el drama de estas intoxicaciones que, como regla general afectan a más de un individuo en una familia y compromete un número variable de pacientes. Es tradicional que, en medio del recogimiento y celebración de las fiestas de la santa semana, habitualmente suele presentarse brotes de esta intoxicación, esta vez no ocurrieron casos. Eso hay que destacarlo.

Agustín Guerrero Salcedo