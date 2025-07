Lo que elegimos, es el pasado de cada quien, el pasado no solo atestigua; certifica.

Al candidato Petro lo veo cada vez menos fuerte, cada vez menos poderoso a pesar de seguir manteniendo su ranking; lo veo cada vez menos ganador así no lo fuera en su momento, pero sí tenía el ímpetu, ya no lo tiene, lo perdió por completo, lo veo cada vez más, reducido a su verdad, lo veo cada vez más; reducido a su verdadera verdad; una venta popular de ilusiones inalcanzables ofrecidas a unas personas más que deseosas de escucharlas, así sepan que son irrealizables, y tengan la evidencia de nuestros vecinos y allegados, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Bolivia, Perú, Chile; sin mencionar a Cuba ni salirnos del vecindario, para no ponernos a llorar..

El candidato Petro es alguien muy inteligente y muy preparado, dueño de una excelente oratoria, con algunas buenas ideas y un excelente manejo de masas; pero con eso no se maneja un país, mucho menos con el historial que arrastra, nadie con este historial, sin entrar en detalles por todos conocidos puede darse el gusto de ser presidente de Colombia, ni de ningún país del mundo; no por pertenecer a ideologías de izquierda, no, no faltaba más, cada ideología y sus seguidores son tan respetable como cualquier otra, si no por pretender, o de hecho efectuar, todas las acciones y manipulaciones sociales y políticas para aprovecharse y explotar a un pueblo oprimido y resentido en la vida, por falta de trabajo, educación, bienestar, salud y oportunidades en general; circunstancias propias de todas estas naciones que pertenecemos al grupo de países subdesarrollados.

Hermanos Colombianos, si queremos hacer algo por nosotros y nuestro País, votemos bien, votemos en primera vuelta por quien nos provoque que no pertenezca a la izquierda, y en segunda vuelta, todos, por quien vaya más adelantado.

