Rebusque venezolano

Cartas de los lectores

No cabe duda de que la subsistencia mínima de los pobres requiere también de entrenamiento. Al igual que ‘el Flecha’ cuando pensó en suicidarse con un ‘raspao’ de cola con leche y raticida. En mi caso particular, después de varios lustros de vivir holgadamente en el extranjero y venir de visita a rememorar el encanto de mi amada Curramba y sus calles. Me veo en ellas cuando desde muy niño me rebuscaba escarbando ladrillos en los muladares y las casas viejas que se caían a pedazos, o haciéndole mandados a las vecinas, o recolectando frascos y botellas de vidrio para cambiarlos con el botellero por mangos de azúcar o de chancleta, y/o atravesando una tabla sobre el arroyo para cobrar por la pasada. Nunca se me ocurrió prepararme para practicar malabarismo, prestidigitación, y menos aún caminar en la cuerda floja con ínfulas de trapecista. Ni pintarme la cara de payaso –como lo hacen los venezolanos para sobrevivir lejos de la dictadura criminal de Maduro–.

Todavía es la hora en que los rebuscadores criollos no se inventan nada, su imaginación apenas les da para limosnear, emitiendo señales con una bayeta roja para guiar a los conductores mal parqueados, y así reclamar la tan ansiada “liga”. Traducción correcta de liga: limosna, desempleo, ausencia de gestión del Estado. Cada que Maduro aparezca en los medios negando ser dictador a punta de madrazos, los venezolanos seguirán encaminándose a los pasos fronterizos, y muy a pesar de demostrar que para rebuscarse también se necesita entrenamiento, se incrementará la pobreza extrema en Colombia, y si Maduro lograra llegar a los cincuenta y tantos años de dictadura como los Castro, que Dios nos agarre confesados porque el problema pica y se extiende, y no podríamos negarnos a apoyar a nuestros hermanos venezolanos al igual que por años lo hicieron ellos con nosotros. Tremendo chicharrón para el que resulte salpicado con la entrada de dinero de cualquier Odebrecht en las elecciones del 2018.

Beto Cross

Beto75@aol.com