Cartas de los lectores

Hace tres años dejé de prestar el servicio público como conductor profesional, la palabra profesional es gracias a una especialización de la Universidad Autónoma del Caribe que nos patrocinó a más de 300 conductores en atención al cliente, calidad de vida, etc. Para mi vida personal me sirvió por muchos años, hasta que deje de conducir. Fue una experiencia muy bonita, pero me pregunto: ¿Por qué ignoran mucho a mis compañeros?

Este servidor y amigo que después de 18 años en la conducción del servicio público –hasta el año 2014 que me tuve que retirar por orden médica– tuve una experiencia que me satisfizo demasiado, fui prensa de atracadores varias veces, hasta el punto que tuve que arrodillármeles a unos delincuentes para que no me asesinaran por el solo hecho de que querían el vehículo y lo que había hecho en el día de trabajo, y fue cuando me dije que si los amigos usuarios de este servicio debían considerar más al amigo conductor. Y con esto no estoy diciendo que son todos, pero un 30 por ciento piensa mal del conductor de taxi, lo llaman taxista y con otras palabras obscenas, como también hablo de unos cuantos conductores que también tienen un comportamiento no muy educado, así como le pido al uno también lo hago con el otro.

Porque hoy en día que todos pensaban que la aplicación UBER era muy buena, hay muchos a quienes ya les escucho decir que no les gusta, y cuentan que “mejor sigo con mi taxi”.

Y es donde he pensado siempre que la unidad gremial de los taxistas se hace necesaria, hablo de empresas, sindicatos, conductores, propietarios y usuarios para que todo marche de una manera diferente, porque les aseguro que cuando el amigo conductor encuentre el apoyo, la unión de todos y que haya respeto. Tengamos la convicción de que los que no tienen cultura, que son exagerados con las tarifas de cobros al usuario, ellos mismos se darán cuenta de que es hora de actuar como unos profesionales del volante. Se las dejo ahí.

Dario Alfonso Vásquez Pinzón