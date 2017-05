Cartas de los lectores

No me acostumbro

Aún quisiera contar contigo, Madre mía, en mis oídos tu voz retumba; mil cosas me perturban cada día, me conformo con hablarte al pie de tu tumba.

Es duro el no tenerte, ha sido el peor golpe de mi vida, aunque a veces me hago la fuerte, por ti sufro cada día, Madre querida.

No me acostumbro caminar por la casa, en cada rincón están tus recuerdos, veo y siento cómo la vida pasa, de todos los momentos compartidos me acuerdo.

Oh Madre santa, Madre querida, me entristece mucho tu ausencia; por siempre estarás en mi vida. Mamá, cuánto añoro tu presencia.

Diosito, te suplico por todas las madres salud y mucha prosperidad les des.

Por las que de este mundo han partido.

Que descansen en paz te lo pido.

Carmen Ortega Rodríguez