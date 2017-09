A mi hermano Alfredo

Cartas de los lectores

Un año más sin mi hermano Alfredo Correa De Andreis. El 17 de Septiembre se cumplen 13 tristes años sin su compañía.

La visita del Papa a Colombia me encantó, pero también me llenó de nostalgia, ya que cada frase y mensaje que daba me hacía recordar a Alfredo, que pensamiento tan parecido, ambos amantes de la paz, de la equidad social, de visibilizar al menos favorecido, de querer un mundo más justo, apegados a la academia, maestros por naturaleza, empeñados en enseñar a los jóvenes a pensar, dos sentipensantes.

Me imagino la cara de satisfacción de Alfredo si hubiera escuchado la frase del Papa “Seamos esclavos de La Paz”.

En otro cuarto viendo al Papa están mi papá y mi mamá, admirando a este ser maravilloso, quien sabe qué pensamientos pasan por su cabeza al escucharlo, yo sigo sin entender cómo ha sido posible que tengan tanta fortaleza, son mis héroes, a quienes les arrebataron de tajo el derecho a envejecer en compañía de todos sus hijos y se les condenó a una triste vejez, pero con dignidad.

Pero como dice el Papa, “no podemos dejar que nos roben la alegría ni la esperanza”, tenemos que estar a la altura de Alfredo, mis hermanos Jorge, Raúl y yo hemos atrevidamente tratado de suplir el espacio que dejó Alfredo, pero eso ha sido imposible.

Alfredo por siempre, tu hermana.

Magda Correa De Andreis

